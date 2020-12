Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 12:10 Uhr

Mainz

Über 2000 Verstöße bei landesweiter Maskenkontrolle

Mehr als 2000 Verstöße gegen die Maskenpflicht haben Polizei und Ordnungsämter beim ersten landesweiten Kontrolltag in Rheinland-Pfalz festgestellt. In insgesamt 2176 Fälle hätten Betroffene keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium am Donnerstag mit. Bußgelder mussten demnach aber die wenigsten zahlen: Bei den meisten Betroffenen seien am Mittwoch mündliche Verwarnungen ausgesprochen worden, hieß es.