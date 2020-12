Archivierter Artikel vom 29.05.2020, 08:20 Uhr

Offenbach

Über 20 Grad am Pfingstwochenende erwartet

Zum Pfingstwochenende wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland trocken und überwiegend freundlich. Bei Temperaturen von bis zu 24 Grad ziehen am Freitag nur vereinzelt Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht zu Samstag bleibt es trocken, die Temperaturen sinken auf 10 bis 6 Grad. Im höheren Bergland sind laut DWD-Prognose auch Tempraturen um 3 Grad und vereinzelt Bodenfrost möglich.