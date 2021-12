Plaidt

Über 1500 Reifen an 402 Autos zerstochen: Festnahme

Nachdem in Plaidt (Kreis Mayen-Koblenz) Reifen an über 402 Fahrzeugen zerstochen wurden, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 50-jährige Mann sei in der Nacht zum Freitag auf frischer Tat ertappt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Andernach am Freitag. Zeugen hatten den Mann demnach dabei beobachtet, wie er sich an diversen Autoreifen in der Eifelgemeinde zu schaffen machte. Insgesamt seien über 1500 Reifen an 402 Fahrzeugen zerstochen worden. Bei nahezu allen Autos seien alle vier Reifen beschädigt worden.