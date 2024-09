Übelriechender Dampf entweicht aus Industriebetrieb

Aus einem Betrieb in Mainz ist Dampf entwichen. Anwohner sollen vorsorglich Türen und Fenster schließen.

Mainz (dpa/lrs). In einem Industriebetrieb in Mainz-Gonsenheim ist nach einer chemischen Reaktion zweier Stoffe übelriechender Rauch und Dampf ausgetreten. Das teilte die städtische Feuerwehr mit. Die Bewohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Die Feuerwehr war für Messfahrten in der Umgebung des Unternehmens unterwegs. Auch das Technische Hilfswerk war mit Fachleuten vor Ort. Es habe aber keine Gefahr bestanden.