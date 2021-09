Mainz

U-Ausschuss zur Flutkatastrophe tagt am Freitag erstmals

Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe mit 134 Toten im nördlichen Rheinland-Pfalz Mitte Juli kommt an diesem Freitag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Diese ist nicht öffentlich. Er werde aber voraussichtlich im Anschluss darüber berichten, teilte der Vorsitzende Martin Haller (SPD) am Mittwoch in Mainz mit.