Mainz

TV-Schlagabtausch zwischen Dreyer und Baldauf im SWR

Eine gute Woche vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz treten die beiden aussichtsreichsten Bewerber um das Ministerpräsidentenamt in einem TV-Duell gegeneinander an. Das Gespräch zwischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Christian Baldauf (CDU) im Südwestrundfunk (SWR) am heutigen Abend moderiert Chefredakteur Fritz Frey. Dabei folgt er festen Regeln. Dazu gehört, dass beide Politiker gleich lange zu Wort kommen. In der Regie messen zwei Uhren sekundengenau die Redeanteile der beiden. Diese Zeitkonten sollen während der laufenden Sendung mehrmals eingeblendet werden.