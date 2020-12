Mainz

TV-Gelder: Mainz 05 wünscht stärkeres Solidaritäts-Signal

Der FSV Mainz 05 ist mit der beschlossenen Verteilung der Fernsehgelder nicht wirklich zufrieden. „Die Entscheidung des DFL-Präsidiums zur Verteilung der Medienerlöse muss differenziert betrachtet werden“, sagte Jan Lehmann, kaufmännischer Vorstand des Fußball-Bundesligisten, am Montag. Sie gehe grundsätzlich in die richtige Richtung und beinhalte gute Aspekte, wie die stärkere Berücksichtigung der Nachwuchsarbeit oder des Interesses an den Clubs sowie die stärkere Gewichtung der Gleichverteilung.