Saarbrücken

Landtag

TV-«Elefantenrunde» zur Saar-Wahl

Zehn Tage vor der Landtagswahl im Saarland geht es an diesem Donnerstag (20.15 Uhr) zur Sache. In einer TV-Runde des Saarländischen Rundfunks (SR) werden sich die Spitzenkandidaten live beharken. Ob Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) zugeschaltet wird, war nach dem Bekanntwerden seiner Corona-Infektion zunächst offen. Es gebe in Bezug auf seine Teilnahme noch keine Entscheidung, sagte ein Sprecher des SR am Mittwochnachmittag.