Bad Ems

Tunnelsperrung nach riskanter Unfallflucht

Einer der längsten Straßentunnel in Rheinland-Pfalz ist nach einer riskanten Unfallflucht vorübergehend gesperrt worden. Ein Autofahrer kam am Samstagmorgen im eineinhalb Kilometer langen Malbergtunnel in Bad Ems in einer Linkskurve am östlichen Ausgang ins Schleudern, prallte gegen die Tunnelmauer und floh zu Fuß, wie die Polizei mitteilte. Seinen völlig beschädigten Kleinwagen ließ er ohne Absicherung in dem zweispurigen Tunnel zurück. Dieser musste für die Unfallaufnahme und die Bergung des Autowracks kurzzeitig gesperrt werden. Die Polizei bat im Rahmen ihrer Fahndung nach dem Unfallflüchtigen um Zeugenhinweise.