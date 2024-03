Kaiserslautern

Tuner-Kontrollen: 60 Autos direkt aus dem Verkehr gezogen

Von dpa

i Autofans treffen sich etwa 15 Kilometer hinter der Deutsch-Niederländischen Grenze in der niederländischen Ortschaft Cuijk und nehmen am «Car-Freitag» teil. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Bei Kontrollen von Autoposern und Tunern hat die Polizei in der Westpfalz am Karfreitag über 60 Autos an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen. Die Fahrzeuge waren so umgebaut worden, dass die Betriebserlaubnis nicht mehr galt, wie die Beamten am Freitag mitteilten. «Die betroffenen Fahrzeuge durften die Kontrollstelle nicht mehr auf eigener Achse verlassen», hieß es.