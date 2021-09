Neuwied

Tür von Kreisverwaltung beschmiert: „verbale Abrüstung“

Die Eingangstür der Kreisverwaltung Neuwied ist unter anderem mit dem Wort „Mörder“ beschmiert worden. Wie die Behörde mitteilte, befanden sich die Schriftzüge an den Stellen, wo unter anderem die Aufforderung zum Tragen von Masken und „Hygienetipps“ zur Eindämmung der Corona-Pandemie hingen. Zudem seien bei der Verwaltung und bei Landrat Achim Hallerbach (CDU) zahlreiche Nachrichten eingegangen, in denen sich Menschen im Ton vergriffen, teilweise beleidigten und drohten, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Einige Posts auf der Facebook-Seite seien wieder gelöscht worden.