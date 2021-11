Kaiserslautern

TU Kaiserslautern: 1,13 Millionen Euro für Speziallaser

Die Technische Universität (TU) in Kaiserslautern erhält vom Land Rheinland-Pfalz 1,13 Millionen Euro für einen Speziallaser. Wie das Wirtschaftsministerium am Montag in Mainz mitteilte, wird mit dem Geld eine Laser-Strahlschmelzanlage angeschafft. Sie kommt insbesondere beim 3D-Druck zum Einsatz.