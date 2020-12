Archivierter Artikel vom 13.04.2020, 12:00 Uhr

Carlsberg

Trunkenheitsfahrt: Mit über drei Promille Unfall verursacht

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat einem 56 Jahre alten Motorradfahrer die Vorfahrt genommen und einen Unfall verursacht. „Nach einem kurzen Wortwechsel“ mit dem gestürzten Harley-Davidson-Fahrer fuhr der 62-Jährige einfach davon, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Vorfall in Carlsberg (Kreis Bad Dürkheim) ereignete sich an Karfreitag. Die Polizei fand den Fahrer in seiner Wohnung, ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge mehr als drei Promille.