Offenbach

Trübes Wetter zum Wochenbeginn

In Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt die Woche mit einem trüben Mix aus Wolken, Nebel und gelegentlichem Regen. Am Montag werde das Wetter meist bedeckt oder neblig-trüb, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Allenfalls soll es örtlich zu kurzen Auflockerungen kommen. Es bleibt weitgehend trocken bei Höchstwerten zwischen 6 bis 11 Grad.