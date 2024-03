Offenbach

Deutscher Wetterdienst

Trübes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Eine Frau mit einem Regenschirm. Foto: Stefan Sauer/dpa

Grau und nass werden die kommenden Tage in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Dafür gehen die Temperaturen am Donnerstag in die Höhe.