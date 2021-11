Offenbach

Trübes Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland hält an

In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am Dienstag mit bedecktem und teilweise neblig-trübem Wetter zu rechnen. Dabei kann es zu schwachem Wind und örtlich zu Sprühregen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 4 bis 9 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt und stellenweise kommt es zu Nebel bei Tiefsttemperaturen von 5 bis 3 Grad, in Hochlagen nur bis zu 1 Grad.