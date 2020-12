Mainz/Offenbach

Trübes Herbstwetter für Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein Hochdruckgebiet sorgt für ruhiges, aber trübes Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Freitagvormittag wird es überwiegend stark bewölkt und neblig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Tagesverlauf soll es Auflockerungen geben. Es bleibt trocken. Gebietsweise scheint die Sonne bei Höchsttemperaturen zwischen vier und acht Grad.