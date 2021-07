Offenbach

Trüber Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Für die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland startet die Woche ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, beginnt der Montag zunächst heiter. Im Laufe des Tages wird es zunehmend stark bewölkt mit gebietsweisem Regen, der schauerartig und gewittrig ausfallen kann. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 Grad in der Eifel und 28 Grad in der Vorderpfalz.