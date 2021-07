Koblenz

Trotz vieler Helfer: Keine größeren Verkehrsbehinderungen

Auch an diesem Samstag haben sich zahlreiche Helfer auf den Weg gemacht, die Menschen im Ahrtal nach der Flutkatastrophe zu unterstützen – anders als vor einer Woche ist es jedoch laut Polizei zu keinen größeren Verkehrsstörungen gekommen. Das Angebot, Shuttle-Busse zu benutzen, werde von den freiwilligen Helfern wie schon in den Tagen zuvor sehr gut genutzt, teilte die Polizei mit. In allen Bereichen des Ahrtals seien Streifen unterwegs, um rechtzeitig auf Verkehrsbehinderungen reagieren zu können.