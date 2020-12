Archivierter Artikel vom 14.06.2020, 19:50 Uhr

Trotz Verbots: Mann seilt sich von Steinbruch ab

Rockenhausen (dpa/lrs) – Ein Mann hat sich trotz Verbotsschildern von einem stillgelegten Steinbruch im Wald bei Rockenhausen abgeseilt – und musste von einem Hubschrauber gerettet werden. Der 25 Jahre alte Kletterer aus Kaiserslautern habe bereits am Freitag die aufgestellten Warnschilder „Betreten strengstens verboten – Lebensgefahr“ im Donnersbergkreis ignoriert und ein Seil an einem Baum am oberen Rand des Steinbruchs befestigt, teilte die Polizei am Sonntag in Kaiserslautern mit.