Mainz

Trotz Sonnenscheins kaum Verstöße gegen Kontaktverbot

Trotz Bilderbuchwetters haben sich die Menschen in Rheinland-Pfalz weitgehend an das Kontaktverbot wegen der Corona-Krise gehalten. Zwar waren viele Spaziergänger, Jogger und Radfahrer unterwegs. Auch an Flussufern sonnten sich Ausflügler. „Bislang haben wir aber keine Meldungen von größeren Ansammlungen“, sagte ein Mainzer Polizeisprecher. „Bis jetzt geht es vernünftig zu“, ergänzte er am Samstagnachmittag. Seien mehr als zwei Menschen auf engem Raum draußen, handele es sich augenscheinlich zulässig um Familien.