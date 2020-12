Trotz Pandemie: Fernsehfastnacht „Mainz bleibt Mainz“

Karneval findet auf dem Sofa statt. Der SWR will aber an der traditionellen Fastnachtssitzung festhalten und diese unter Hygienebedingungen fürs ARD-Fernsehen produzieren. In den Büttenreden wird es natürlich auch um Corona gehen.