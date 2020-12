Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 19:00 Uhr

Mainz

Trotz Nominierung: Dreyer begrüßt Wissings Verbleib im Amt

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) begrüßt die Entscheidung von Wirtschaftsminister Volker Wissing, das Amt trotz der Nominierung für den Posten des FDP-Generalsekretärs weiterzuführen. „Er hat mir versichert, dass er sein Amt als Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz selbstverständlich bis zum Ende der Legislaturperiode mit vollem Engagement und voller Begeisterung wahrnehmen wird“, sagte Dreyer am Montag einer Mitteilung zufolge. „Dieses klare Bekenntnis zur Fortsetzung der erfolgreichen Regierungsarbeit in Rheinland-Pfalz begrüße ich ausdrücklich.“ Sie freue sich auf die Zusammenarbeit.