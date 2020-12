Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 05:40 Uhr

Mainz

Trotz mehr LBM-Stellen kann es Engpässen im Straßenbau geben

Trotz des Stellenaufbaus beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Rheinland-Pfalz kann es wegen des Mangels an Fachpersonal in der Branche zu zwischenzeitlichen Engpässen bei Baumaßnahmen kommen. Das Land habe mit den zusätzlichen Stellen auf die größeren Investitionen in den Straßenbau sowie auf die gestiegenen Anforderungen bei Planungsvorhaben reagiert, teilte das Verkehrsministerium in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Dennoch können Kapazitätsengpässe auftreten, da insgesamt nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung steht.“ Nennenswert verzögert hätten sich deswegen aber noch keine Bauprojekte.