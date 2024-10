Anzeige

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Erstmals stand ein Mann im Finale – doch zur Pfälzischen Weinkönigin ist eine Frau gekürt worden. Die 26-jährige Denise Stripf setzte sich in Neustadt/Weinstraße gegen eine Mitbewerberin und einen männlichen Konkurrenten durch und ist neue Rebenmonarchin von Deutschlands zweitgrößtem Weinbaugebiet. Nach spannendem Kampf um die Krone kürte eine Jury die Sozialarbeiterin aus Bad Dürkheim zur Siegerin. Unter dem Jubel ihrer Unterstützer nahm Stripf mit feuchten Augen die Krone entgegen.

Auch wegen der erstmaligen Bewerbung eines Mannes an dem Wettbewerb, an dem traditionell bisher nur Frauen teilnahmen, war die Wahl überregional mit großem Interesse verfolgt worden. In Rheinhessen war vor kurzem erstmals ein Mann in einem der 13 deutschen Weinbaugebiete zum Weinkönig gekürt worden.

Ältester Titel einer Weinmonarchin in Deutschland

Denise Stripf (M), neu gewählte Pfälzische Weinkönigin, sowie ihre Stellvertreter, Manuel Reuther (r) und Lara Karr, stehen im Saalbau nach der Wahl und Krönung der „Pfälzischen Weinhoheiten“ auf der Bühne. Zwei Frauen und erstmals ein Mann bewarben sich um den Titel der 86. Pfälzischen Weinkönigin oder Weinhoheit. (zu dpa: «Trotz männlicher Konkurrenz: Denise Stripf neue Weinkönigin») Foto: Uwe Anspach/DPA

In Neustadt/Weinstraße konnte sich Manuel Reuther (28) aus Forst jedoch nicht krönen. Auch Lara Karr (23) aus Bad Dürkheim unterlag im Ringen um den mit 93 Jahren ältesten Titel einer Weinmonarchin in Deutschland. Die erste Weinkönigin in der Region in Rheinland-Pfalz war 1931 gewählt worden.

Eine 70-köpfige Jury entschied am Freitagabend nach einem Wettbewerb um Fachwissen und Schlagfertigkeit über die 86. Pfälzische Weinkönigin. Die Wahl war von lebhaften Diskussionen über die Zukunft des Amts begleitet worden. Ursprünglich wollte die Pfalzwein-Werbung unter anderem den Titel in «Pfalzweinbotschafterin» oder «Pfalzweinbotschafter» umbenennen. Nach heftigen Debatten soll eine Fachrunde aus etwa 20 Vertretern der Branche sowie der Politik und anderer Gruppen nun über mögliche Veränderungen beraten.

«Weinhoheiten» begleiten Weinkönigin

Denise Stripf vertritt die Interessen der Pfalz jetzt ein Jahr lang. Manuel Reuther erhielt als Teilnehmer des Finales ebenso wie Lara Karr eine silberne Anstecknadel – beide dürfen als «Weinhoheiten» die Königin bei Aktivitäten begleiten.

Stripf ist Nachfolgerin von Charlotte Weihl, die bislang die Regentschaft über die Pfalz innehatte.