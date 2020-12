Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 05:40 Uhr

Germersheim

Trotz Fehlstarts: Briegel traut Kaiserslautern Aufstieg zu

Hans-Peter Briegel traut seinem Herzensverein 1. FC Kaiserslautern trotz des Fehlstarts in der 3. Fußball-Liga schon in dieser Saison die Rückkehr in die 2. Bundesliga zu. „Ich bin immer Optimist. Der FCK kann mithalten und hat das Potenzial, vorne mitzuspielen. In der 3. Liga ist alles möglich“, sagte der Europameister von 1980 und zweimalige Vize-Weltmeister (1982/1986) der Deutschen Presse-Agentur. Nach drei Spieltagen belegen die Pfälzer mit nur einem Punkt einen Abstiegsplatz.