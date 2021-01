Frankfurt/Main/Mainz

Trotz Corona mehr Organspender in Rheinland-Pfalz

Trotz der Corona-Pandemie ist die Zahl der Organspender bundesweit konstant geblieben – und in Rheinland-Pfalz sogar leicht gestiegen. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte, haben 2020 in Rheinland-Pfalz nach vorläufigen Zahlen 61 Menschen nach dem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. 2019 zählte die DSO 49 Organspender. Auch bundesweit blieb die Zahl nahezu konstant.