Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 13:00 Uhr

Trotz Corona mehr Organspender in Rheinland-Pfalz

Frankfurt/Main/Mainz (dpa/lrs) – Trotz der Corona-Pandemie ist die Bereitschaft zur Organspende in Rheinland-Pfalz nicht gesunken. Das berichtete die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) zum Tag der Organspende am Samstag (6. Juni). In den ersten vier Monaten dieses Jahres zählte die DSO nach vorläufigen Zahlen 22 Spender. 2019 waren es im gleichen Zeitraum 14, 2018 sogar nur 7. Die Zahl der gespendeten Organe stieg sogar noch stärker: Zwischen Januar bis April wurden in Rheinland-Pfalz 81 Organe zur Transplantation freigegeben, 2019 waren es 52, 2018 sogar nur 24.