Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 15:50 Uhr

Mainz

Trotz Corona mehr Investitionen im Haushalt 2021 geplant

Bildung, Innere Sicherheit, Klimaschutz, Gesundheit und Arbeitsplätze sind Schwerpunkte im rheinland-pfälzischen Haushaltsentwurf für das von der Corona-Pandemie geprägte Wahljahr 2021. „Die Auswirkungen der Pandemie schlagen sich noch immer an vielen Stellen des Haushalts nieder, nicht zuletzt was die Stärkung des Gesundheitssystems und den Ausbau der Digitalisierung betrifft“, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) bei der Vorstellung der Regierungsvorlage am Mittwoch in Mainz. Die Aussprache des Landtags in erster Lesung ist für Donnerstag geplant.