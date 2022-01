Trotz Corona kaum Rückgang bei Organspenden im Saarland

Saarbrücken/Frankfurt am Main (dpa/lrs) – Im zweiten Corona-Jahr ist die Zahl der Organspender im Saarland stabil geblieben. Nach vorläufigen Zahlen wurden 21 Menschen im vergangenen Jahr nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe entnommen, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. 2020 lag die Zahl der Organspender bei 22. Die Zahl der insgesamt gespendeten Organe sank jedoch von 73 auf 60.