Quierschied

Trotz Corona: Firmenfeier eskaliert, von Polizei aufgelöst

Bierwagen, Schlägerei, Versteckspiel mit der Polizei: Eine trotz Corona-Beschränkungen organisierte Firmenfeier ist offenbar eskaliert und von der Polizei aufgelöst worden. Die Beamten wurden am Dienstagabend von zwei Gästen zu einer „illegalen Weihnachtsfeier“ auf einem Firmengelände in Quierschied-Göttelborn (Regionalverband Saarbrücken) gerufen, wie die Polizei mitteilte. In dem Zuge sei auch Anzeige wegen Körperverletzung gegen einen Arbeitskollegen erstattet worden – mutmaßlich hatte es eine Schlägerei gegeben.