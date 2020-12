Trotz Corona: Angehende Lehrer sollen keine Nachteile haben

Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 15:20 Uhr

Saarbrücken (dpa/lrs) – Angehende Lehrkräfte sollen in diesem Jahr bei der Staatsprüfung keine Nachteile wegen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben. „Wir sorgen dafür, dass ihnen durch die vorübergehende Schließung unserer Schulen keine Nachteile beim Abschluss entstehen“, erklärte die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SDP) laut Mitteilung vom Freitag.

Die 16 Länder hatten sich am Donnerstag darauf geeinigt, die Abschlüsse auch dann anzuerkennen, wenn im Verlauf des Schuljahres Prüfungen nicht oder nicht im geforderten Maß möglich sein werden. In diesen Fällen könne auf alternative Prüfungsformate zurückgegriffen werden, so das Ministerium. Darüber hinaus könnten Vorleistungen aus dem Vorbereitungsdienst stärker als bisher für das Ergebnis der Staatsprüfung berücksichtigt werden.