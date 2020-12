Trotz Allgemeinverfügung: Vier Männer waschen ihre Autos

Archivierter Artikel vom 22.03.2020, 09:10 Uhr

Junge Männer haben in Ludwigshafen trotz der seit Freitag geltenden Allgemeinverfügung wegen der Ausbreitung des Coronavirus ihre Autos gewaschen.

Polizisten trafen die vier Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren am Samstagabend an einer Autowaschanlage an. Das Waschprogramm wurde ihnen daraufhin untersagt. Sie müssen mit einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen.

Die Verfügung zur Kontaktreduzierung in Ludwigshafen gilt seit Samstag. Demnach müssten unter anderem Autowaschanlagen geschlossen bleiben. Sich draußen etwa für einen Spaziergang oder zum Joggen aufzuhalten, sei zwar erlaubt. Das ginge allerdings nur alleine, zu zweit oder mit Personen, die im eigenen Haushalt leben.

