Trockenheit bringt Wald in Gefahr

100 Tage am Stück ohne Regen: Die Bäume im Hunsrück-Forstamt Kastellaun haben in diesem Jahr eine extrem lange Trockenperiode verkraften müssen. „Unser Wald ist in höchstem Maße bedroht“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken am Montag laut Mitteilung bei einer Wanderung im Soonwald. „Ob wir noch in 50 Jahren durch den Wald spazieren gehen können, ist angesichts des drastischen Bäume-Sterbens und der Borkenkäferkatastrophe nicht mehr selbstverständlich.“ Das müsse ein Weckruf für engagierten Klimaschutz sein, sagte die Grünen-Politikerin.