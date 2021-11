Mainz

Tristes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der November hält für die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen zumeist tristes Wetter bereit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen dichte Wolken am Sonntag über beide Bundesländer. Zeitweise soll leichter Regen oder Sprühregen fallen – im Laufe des Tages ist demnach nur mit wenigen Auflockerungen zu rechnen. Den Meteorologen zufolge liegen die Höchsttemperaturen an Rhein, Mosel und Saar zwischen acht und elf Grad, im Bergland bei sechs Grad.