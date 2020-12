Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 13:20 Uhr

Der Kreis Trier-Saarburg ist der einzige Preisträger in Rheinland-Pfalz, der beim Wettbewerb „Vorbildliche Strategien kommunaler Suchtprävention“ geehrt wurde. In dem Kreis finde mit dezentralen Angeboten Suchtprävention nicht mehr in einer „Kommstruktur“ – also in einer Beratungsstelle – statt, sondern in einer „Gehstruktur vor Ort“ – in Gemeinden, Jugendtreffs und Zentren sowie Dorfgemeinschaftshäusern. Solch ein mobiles Angebot schließe eine Lücke in einem ländlich geprägten Raum, in dem es wenig öffentliche Verkehrsanbindungen gebe, hieß es.