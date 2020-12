Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 19:30 Uhr

Trier

Trierer Pfarreienreform muss überarbeitet werden

Wegen Bedenken aus Rom muss die im Bistum Trier geplante Pfarreienreform überarbeitet werden. Dies betreffe unter anderem die Größe der künftigen Pfarreien, die Geschwindigkeit der Umsetzung und die Rolle des Pfarrers in dem Leitungsteam der Pfarrei, teilte das Bistum Trier am Dienstag mit. Der Trierer Bischof Stephan Ackermann kündigte an, das Gesetz zur Umsetzung von Reformen im Bistum Trier mit seinen Mitarbeitern und den diözesanen Räten zu überarbeiten.