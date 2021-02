Trierer Ordnungsdezernent tritt wegen Corona-Impfung zurück

Der Trierer Ordnungsdezernent Thomas Schmitt (CDU) tritt wegen seiner Erstimpfung gegen Corona zurück, zu der er nicht berechtigt war. Auf der Homepage der Stadt räumte Schmitt am Freitag seinen Fehler ein. „Die Verantwortung für diese Fehlentscheidung liegt allein bei mir“, schrieb er. Es habe kein „systemisches Verschulden des Impfzentrums oder der Stadtverwaltung“ gegeben.

Schmitt erklärte, er habe am 15. Januar wieder einmal das Impfzentrum der Moselstadt besucht, um den Mitarbeitern dort zu danken. Am Ende der Öffnungszeit seien noch fünf Dosen einer angebrochen Ampulle übrig gewesen. Eine davon habe er bekommen, nachdem alle Mitarbeiter des Zentrums und auch die Kräfte einer nahen Rettungswache bereits geimpft worden seien oder schon in der Vergangenheit ihre Impfung erhalten hätten. „Dies war ein großer Fehler, wie mir schon beim Nachhauseweg klar wurde“, schrieb er. Die zweite Impfung habe er von sich aus schon vor drei Wochen abgesagt.

„Jeder hätte die Impfung bekommen dürfen, aber nicht ich“, betonte der Kommunalpolitiker. „Auch ein Verfallenlassen der Dosis wäre verantwortbarer gewesen, denn den Schaden, den ich verursacht habe, sehe ich in der Glaubwürdigkeit.“

