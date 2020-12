Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 12:10 Uhr

Trier

Trierer Karneval sagt Sessionsstart und Gala ab

Eine große närrische Veranstaltung zum Start der Karnevalssession am 11.11. wird es in Trier wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Auch die Eröffnungs-Gala im Januar 2021 sei abgesagt, sagte der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK), Andreas Peters, am Mittwoch in Trier. Das hätten Vertreter der angeschlossenen 17 Vereine am Dienstagabend „schweren Herzens“ beschlossen. Es sei nicht möglich, diese Veranstaltungen unter den aktuellen Corona-Vorgaben zu Abstand und Hygiene anzubieten.