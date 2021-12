Trier

Trierer gedenken am Jahrestag der Opfer der Amokfahrt

Ein Jahr nach der Amokfahrt haben Trierer am Mittwoch bei einer Gedenkveranstaltung an die Opfer erinnert. Es bleibe bis heute eine „unbegreifliche Tat“ mit vielen unbeantworteten Fragen, sagte Bischof Stephan Ackermann in einem ökumenischen Gottesdienst im Trierer Dom. „Die Verarbeitung des Geschehenen steht erst am Anfang.“ Am Gottesdienst nahmen knapp 400 Opfer, Angehörige und Rettungskräfte teil.