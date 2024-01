Plus Rheinland-Pfalz Trierer Experte: Auch die rheinland-pfälzische AfD ist rechtsextrem geprägt Inwieweit ist rechtsextremes Gedankengut in der rheinland-pfälzischen AfD verbreitet? Wie sind die Verbindungen einzelner Führungsköpfe in die rechtsextreme Szene? Der Trierer Politikwissenschaftler Markus Linden hat dazu eine klare Meinung. Von Bernd Wientjes

Auch in Rheinland-Pfalz gehen die Menschen auf die Straße, um gegen rechte Tendenzen in Politik und Gesellschaft zu demonstrieren, zuletzt am Samstag in Koblenz. Adressat ihres Widerspruchs: die Alternative für Deutschland (AfD). Auslöser sind unter anderem Berichte über das Treffen radikaler Rechter in Potsdam. Das Medienhaus Correctiv hatte über ein ...