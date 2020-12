Archivierter Artikel vom 25.06.2020, 03:10 Uhr

Trier

Trierer Bischof startet unabhängige Missbrauchs-Aufarbeitung

Im Bistum Trier fällt heute der Startschuss für eine unabhängige Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch durch katholische Geistliche. Der Trierer Bischof Stephan Ackermann setzt für sein Bistum eine Erklärung der deutschen Bischöfe und des Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung in Kraft, die für alle 27 Bistümer eine einheitliche Aufarbeitung nach verbindlichen Kriterien vorsieht. Dazu wird eine Kommission gegründet, in der auch externe Fachleute und Opfer mit am Tisch sitzen.