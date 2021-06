Trier

Trierer Bischof: Rücktritt von Marx „starkes Zeichen“

Trier/Mainz/Speyer (dpa) – Der Trierer Bischof Stephan Ackermann ist nach eigenen Worten vom Rücktrittsgesuch von Kardinal Reinhard Marx überrascht worden. Er zolle dem Kardinal, der auch sein Vorgänger als Bischof von Trier ist, Respekt dafür. „Ich verstehe sein Rücktrittsangebot als starkes Zeichen, dass er mit dieser persönlichen Entscheidung Verantwortung übernehmen will für die Verbrechen sexualisierter Gewalt in unserer Kirche; dass er dies aber auch tut im Namen der Institution, in der er als Erzbischof und Kardinal große Verantwortung trägt“, teilte Ackermann am Freitag mit.