Trier

Trierer Bischof offen für geschlechtersensible Sprache

Auch in der katholischen Kirche ist das Gendern nach Ansicht des Trierer Bischofs Stephan Ackermann längst angekommen. „Ich würde sagen: Da hinkt die Kirche nicht hinterher. Ich erlebe in allen kirchlich verfassten Texten, dass man sich um geschlechtersensible Sprache bemüht“, sagte Ackermann der Deutschen Presse-Agentur in Trier. „Da wird vieles ausprobiert, auch Gendergap oder Genderstern – nicht nur bei der Jugend. Kirchliche Akteure sind da genauso auf der Höhe der Zeit wie andere auch.“