Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 16:00 Uhr

Trier

Trierer Bischof: Innerkirchlich geht es „turbulent“ zu

Alle katholischen Bistümer in Deutschland stehen nach Angaben des Trierer Bischofs Stephan Ackermann derzeit „in Veränderungsprozessen“. Innerkirchlich gehe es gerade „turbulent“ zu, schrieb er in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an die Gremien in den Pfarreien und Dekanaten im Bistum Trier. „Wir stehen mitten in tiefgehenden Herausforderungen und Belastungen und sind intensiv auf der Suche nach Lösungswegen.“