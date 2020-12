Archivierter Artikel vom 20.06.2020, 03:50 Uhr

Trier

Trierer Bischof informiert über Zukunft der Pfarreienreform

Nach einer Intervention aus Rom informiert der Trierer Bischof Stephan Ackermann heute über weitere Schritte bei der geplanten Pfarreienreform. Der Vatikan hat wegen Bedenken an den Plänen dem Bistum aufgetragen, seine Reform zu überarbeiten. Nach der am 9. Juni veröffentlichen Ansage hat die Bistumsleitung seit Mittwoch mit diözesanen Räten und Leitungsgremien darüber beraten, wie es weiter gehen soll. An den Gesprächen nahmen laut Bistumssprecherin rund 200 Personen teil.