Trier

Trierer Bischof benennt Leitungsteams für pastorale Räume

Im Zuge einer Strukturreform im Bistum Trier lösen pastorale Räume ab 2022 die bisherigen Dekanate ab. Für die ersten 15 pastoralen Räume, die zum 1. Januar 2022 errichtet werden, hat der Trierer Bischof Stephan Ackermann nun Leitungsteams benannt, wie das Bistum Trier am Donnerstag mitteilte. Am 1. Januar 2023 sollten 20 weitere folgen. Den Teams stehe jeweils ein Priester als Dekan vor, mit dem ein oder zwei Frauen und Männer in der Leitung zusammenarbeiten.