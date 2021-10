Trier will Opfer der Amokfahrt am Jahrestag gedenken

Trier hält inne: Ein Jahr nach der Amokfahrt in der Stadt mit fünf Toten und vielen Verletzten wird es am 1. Dezember eine Gedenkveranstaltung geben. Geplant sei ein Gottesdienst im Trierer Dom, der zur damaligen Tatzeit um 13.46 Uhr mit Glockengeläut beginnen solle, sagte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) am Montag in Trier. Am Abend werde es ein Konzert mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt Trier und der Dommusik im Dom geben. Das Programm sei mit den Opfern und Angehörigen abgestimmt.

Bei der Amokfahrt in Trier war am 1. Dezember 2020 ein Mann mit seinem Sportgeländewagen durch die Fußgängerzone gerast und hatte gezielt Menschen angefahren. Als mutmaßlicher Täter steht seit dem 19. August ein 52-Jähriger vor dem Landgericht Trier. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen vor.

In Erinnerung an die Opfer werde es an der Porta Nigra, dem Wahrzeichen der Stadt, nun zunächst einen provisorischen Gedenkort mit einer Gedenkplakette geben, kündigte Leibe weiter an. Opfer und Angehörigen würden mit Künstlern noch darüber sprechen, wie dann eine dauerhafte Gedenkstätte aussehen solle.

