Trickdiebstahl mit hohem Schaden

Bei einem Spaziergang in Speyer ist ein 84-Jähriger zufällig auf zwei mutmaßliche Trickdiebe gestoßen und hat eine fünfstellige Geldsumme verloren. Die beiden Unbekannten erschlichen sich am Donnerstag sein Vertrauen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie hätten behauptet, auf der Suche nach einem sicheren Platz für ihre eigenen Wertgegenstände während eines Urlaubes zu sein. Der 84-Jährige bot den Männern laut Polizei daraufhin das Teilen seines Tresors an. Die Tatverdächtigen stahlen eine Geldkassette mit 25.000 Euro Bargeld und flohen. Die Fahndung läuft.