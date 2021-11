Mainz

Tretrollerfahrer unter Bus geraten: Polizei ermittelt

Nach dem schweren Unfall in der Mainzer Altstadt, bei dem ein Tretrollerfahrer beim Zusammenstoß mit einem Linienbus tödlich verletzt wurde, ermittelt die Polizei den genauen Unfallhergang. Die Spuren würden mit den Zeugenaussagen abgeglichen, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Während des Einsatzes am Samstagnachmittag habe ein Passant Foto- und Videoaufnahmen von der Unfallsituation gemacht, noch bevor die Feuerwehr Sichtschutzwände aufstellen konnte. Das Smartphone sei sichergestellt und eine Anzeige gestellt worden.